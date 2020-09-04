就市論勢／IC設計、電動自行車 吸睛

盤勢分析

今年以來台股上漲主力來自疫情影響受惠的在家上班上課類股，以及美中貿易衝突帶來的轉單效應受惠族群，但在美商務部8月17日宣布擴大華為禁令後，台灣廠商生產次序受到影響，因此台股在8月中後呈震盪走勢，尤其本波帶領台股強攻的半導體、電子上游供應鏈及華為概念股陷入整理，並在這段期間回檔10%至30%，資金流向造紙、航運等先前表現較落後的傳產類股。

展望後市，估計目前卡關的美國第四輪紓困方案9月中下旬可望過關，此外美國正在進行三期臨床的三支新冠疫苗（Moderna、牛津、輝瑞）若順利於9至10月出現好消息，將重啟全球股市及台股另一波多頭漲勢。

投資建議

投資策略上，由於8月中以來傳產類股漲幅不小，建議投資人無須再追高相關類股，反應聚焦在近期受到華為禁令影響回檔較深的相關供應鏈，尋找其中具備產業競爭力及客戶調整力的成長型企業，此次回檔提供加碼這些標的的好機會。

此外，若樂觀預期，未來美國商務部可能有條件放行華為禁令，使台灣相關廠商生產鏈能恢復正常，屆時相關產業第4季至明年第1季展望可望維持正向。整體而言，產業方面看好半導體、IC設計、高速運算、ABF載板及電動自行車等類股。