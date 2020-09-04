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法說旺季 四產業聚焦

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股法說會密集登場，合勤控（3704）、亞德客-KY、廣達、聯電、高雄銀等重量級企業，今（4）日起至下周將接續舉行法說會，市場將聚焦半導體、電腦周邊、電機、金融等四產業，寄望法說捎來佳音，為多頭上攻增添柴火。

台新投顧副總黃文清昨日表示，隨新冠疫情衝擊鈍化，全球經濟有望逐步復甦並帶動需求，有利股市中長期多頭走勢，短線可關注8月營收表現，判斷台股是否有機會持續攀升。另外，重量級企業法說內容也將牽動盤勢。

現階段進入第3季法說會高峰期，多家重量級公司在法說會公布的營運展望，都將受到法人密切關注，「預料各家法說會公布內容，也將會直接影響整體盤勢發展。」

統計即日起至下周，計有二、三十家上市櫃公司將陸續舉行法說會，市場焦點放在半導體、電腦周邊、電機、金融等四產業，其他包括網通、油電燃氣等族群也將受到關注。

個別公司方面，市值超過百億元的中大型企業，包括廣達、聯電、亞德客-KY、力成、力旺、京元電、創意、景碩、精測、龍巖、台汽電、南茂、光洋科、致新、志超、合勤控、高雄銀等，均將接續舉行法說會，會中對未來營運展望內容，也將牽動個股乃至族群走勢。

至於法說會的時程，今日由禾聯碩、台汽電、合勤控、志超、龍巖等打頭陣；7日力旺；8日亞德客-KY、聯電、廣達、京元電、精測、致新；9日力成、高雄銀；10日光洋科、創意等接續舉行。

法說會 聯電 合勤控

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