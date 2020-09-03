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看過來！散戶前20大持有股票出爐 分析師曝「這4支」會賺錢

聯合新聞網 / 綜合報導
證券分析師提供散戶持有的前20大股票。圖擷自facebook
證券分析師提供散戶持有的前20大股票。圖擷自facebook

台股今年開戶數衝破62萬戶，全民買股的風潮再起，證券分析師陳相州在粉絲團「股添樂股市新觀點」分享散戶持有的前20大股票，並分析這幾檔的表現，提供投資民眾參考比較。

陳相州表示，台灣散戶持有的前20大股票，有11檔是金融股，話雖如此，對金融業而言，近三年無論存款利率或放款利率都創下歷史新低，想在低利率環境下擠出利差相當困難，換言之利差表現也創下10幾年來的新低，這也說明為何金融指數今年以來的表現沒有跟上大盤。

陳相州提到，今年表現優於平均水平的金融股多半在財富管理、或是投資收益上有良好表現。不過，單從這20檔股票今年表現觀察（還原權值漲幅），可以發現多數散戶都沒賺到錢，除非有在3月份低檔加碼，相較之下，市值型ETF的代表0050今年以來上漲11%，在這20檔股票中排名第4，不過持有的散戶人數僅有15萬人。

陳相州認為，如果要避免大盤創新高卻沒賺到錢的窘境，撥一部分的錢投入市值型ETF是不錯的選擇，像是0050、006208、00850、00692等。

🚩台灣最多 #散戶 持有的前20大股票

這20檔股票當中，有11檔是 #金融股...

股添樂 股市新觀點發佈於 2020年8月29日 星期六

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