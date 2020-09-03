飆不停 倚強（3219）、環瑞醫、研通股票4日起預收款券

櫃買中心9月3日公告，倚強（3219）、環瑞醫、研通股票自4日起預收款券並分別每25分鐘、45分鐘、20分鐘撮合一次。三檔飆股之中，倚強已經連續飆出十根漲停、環瑞醫飆出五根漲停，研通則是至2日為止連飆五根漲停，3日因股價下跌才中斷連續漲停。

倚強最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自4日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每25分鐘撮合一次；另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

欣大健康投資控股股份有限公司股票（原名：環瑞醫投資控股股份有限公司）因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自4日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每45分鐘撮合一次。另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

研通最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自4日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。