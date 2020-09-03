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聚陽8月營收31.16億元 衝歷史第三高

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

成衣大廠聚陽（1477）受惠歐美解封後訂單快速回籠，加上防護衣、口罩等防疫用品出貨助攻，今天公布8月營收31.16億元，比去年同期大幅成長28.9%，也比7月再成長四成，為連續第四個月營收成長，並衝上單月營收歷史第三高。

聚陽今年前八月營收161.92億元，年減幅度縮小到個位數，只剩下7.2%，公司營運已成功擺脫疫情影響。

聚陽8月營收衝高，主要因為第3季本來就進入成衣業的傳統旺季，隨著6、7月歐美國家陸續解封後，客戶訂單快速回籠，尤其疫情帶動居家辦公風潮，聚陽的睡衣、居家服飾出貨暢旺。

其次，聚陽配合這波疫情，先是加入口罩、防護衣國家隊，接著進一步切入相關防疫用品市場，目前市場需求殷切，出貨持續放量，也為聚陽營收成長裝上另一顆引擎。據了解，聚陽8月營收足足比去年同期高出28.9%，很大的貢獻就是來自這些新的防疫用品。

由於目前隔離衣、防護衣、口罩供不應求，毛利率高於平均值，聚陽6、7月自結獲利居高不下，法人看好聚陽第3季獲利成長將比營收成長更有看頭。

最近又有亞系外資調高聚陽投資目標價，看好下半年急單挹注、市場需求改善，以及新客戶貢獻等多重利多加持，有機會推升聚陽成長動能延續到2021年，重申買進評等，並將目標價從203元調高到235元。

聚陽 營收 疫情

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