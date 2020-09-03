台股收漲58.47點 三大法人買超118.29億
台股今(3)日開高震盪，雙王領軍下，早盤一度拉升至12,857.79點，可惜台積電（2330）等權值股漲勢收斂，鴻海翻黑，壓抑大盤漲勢，終場以12,757.97點作收，收復月線，上漲58.47點，成交量2,331.38億元；三大法人買超118.29億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超106.4億元，投信賣超3.87億元，自營商買超（合計）15.75億元，其中自營商（自行買賣）買超7.48億元，自營商（避險）買超8.27億元。
台股今日以12,774.97點開出，台積電、大立光、鴻海、聯發科等股開高，面板雙虎群創、友達齊漲，推升指數一度大漲158點，不過，在高檔調節賣壓下，電子權值股漲勢收斂，壓抑大盤漲勢，終場收12,757.97點，漲幅0.46%。
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