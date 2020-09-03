台股漲58點收12,757 收復月線大關

從三月以來，全球股市在資金行情中狂舞，已經有半年之久，令人有高處不勝寒的恐懼，最近美國摩根大通的分析師撰文表示，川普總統後來居上，有勝選的希望，他要投資人重新評估投資策略。

2020-09-03 13:42