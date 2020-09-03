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台股漲58點收12,757 收復月線大關
台股今（3）日盤中一度漲逾百點，最高來到12,857點，不過攻高後伴隨而來調節壓力讓台股漲幅收斂，尾盤稍買單敲進，拉抬指數約13點，終場加權指數上漲58.47點，收在12,757.97點，成績量達2,331.38億元，收復月線。
進一步來看，權值股方面，台積電漲幅收斂，拖累加權指數漲點，終場以上漲3元作收；而股王大立光持續反彈走勢，站回月線、聯發科也站回600元大關。
面板族群受益於供應吃緊，帶動友達攻上漲停、群創漲幅也超過7%；而太陽能族群也紛紛走高。此外，各類股今日呈現漲跌互見，玻璃陶瓷類股受惠需求回溫，報價上揚，帶動類股指數漲逾8%，其中台玻攻上漲停板。
展望後市，法人指出，台股保持指數區間整理、個股輪漲局面，預期台股將在12,500~13,000區間來回震盪、類股輪漲，然而電子股受到的干擾較大，建議利用震盪汰弱換強，挑選強勢股偏多操作。
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