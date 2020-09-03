面板類股出頭天 友達、群創、彩晶盤踞前三

面板景氣暢旺，今（3）日由「面板雙虎」友達（2409）和群創爆量大漲，午盤前成交量相繼衝上近60萬張，領軍面板類股上攻，群創收復10元票面價，友達更在盤中漲至11.85元亮燈漲停；中小尺寸面板廠彩晶也獲激勵，挾著近20萬張成交量，盤中一度大漲逾8%。面板類股出頭天，搖身台股大盤焦點，友達、群創、彩晶一舉躍上成交量前三。

中國大陸面板廠新產能不斷開出，去年達到高峰，導致面板價格一路下挫，直到去年底，多數時間在現金水位下游走。今年上半年，雖受新冠肺炎疫情影響需求，但由於宅經濟帶動IT產品需求，加上下半年電視品牌廠為拚達成年度銷售目標積極拉貨，同時韓系面板廠退出液晶面板（LCD）戰局，多方因素帶動面板價格升溫，產業大復甦。

雙虎高層日前相繼釋出利多，原預期景氣至少好到年底的展望，也進一步延長到明年；友達董事長彭双浪日前並說，由於新產能開出邁入尾聲，需求增加、但供給相對減少，接下來一、兩年內，面板產業供需上相對平衡很多。

面板產業前景佳，市場也樂觀以待，日前美系外資釋出報告，看好友達和群創第三季轉虧為盈，相關需求可望延續到明年，調升雙虎評等至「買進」，友達目標價調升為13.6 元、群創11.8元。