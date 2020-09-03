快訊

社會住宅給誰住？破除自償迷思，追求可負擔租金

清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資喊買聚陽 目標價調高至235元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

亞系外資看好聚陽（1477）三大利多，將有助推升明年的營運成長，調高今年到2022年每股盈餘預估值，分別為9.77元、11.02元、12.21元，調幅4.4%、15.5%、15.1%，重申買進評等，目標價調高至235元。

亞系外資表示，下半年在休閒服飾急單挹注下，預估第3季營收年增12.7%，優於原預估的年增8.4%，另外，Target等主要客戶的基本服飾需求增加，聚陽整體營運將可持續走強至今年底。

亞系外資指出，除了急單挹注及市場需求改善之外，新客戶也將開始貢獻聚陽營運，包括Dick’s Sporting Goods等新客戶預計從第4季開始貢獻營收；另外，歐盟及越南自由貿易協定自今年8月1日生效，可望帶動歐盟客戶增加委外訂單。

亞系外資表示，反映營收及獲利成長前景樂觀、終端需求改善，決定調高聚陽今年至後年的獲利預估，重申買進評等，目標價由203元調高到235元。

聚陽

延伸閱讀

儒鴻聚陽認購發燙

聚陽、華夏 鎖定長天期

儒鴻、聚陽 押長天期

2萬件隔離衣遭毀損 聚陽：將補足缺口不影響防疫

相關新聞

別錯過進場佈局！中元、中秋帶動內需消費 這「15檔」食品股旺到明年春節

農曆7月有中元節、農曆8月有中秋節，直到過年前都是台灣食品內需股的旺季。趁著這段時間，有哪些值得進場布局的食品內需股？

面板類股出頭天 友達、群創、彩晶盤踞前三

面板景氣暢旺，今（3）日由「面板雙虎」友達（2409）和群創爆量大漲，午盤前成交量相繼衝上近60萬張，領軍面板類股上攻，...

外資喊買聚陽 目標價調高至235元

亞系外資看好聚陽（1477）三大利多，將有助推升明年的營運成長，調高今年到2022年每股盈餘預估值，分別為9.77元、1...

台股遇套牢區 蔡鎮村：短線低買高賣為宜

美股指數收高，除了以傳產為主的道瓊工業指數未創歷史新高之外，其它科技類股為主三大指數皆創歷史新高。台灣金融工程暨操盤手協...

精華營運有壓 法人估今年賺不到兩個股本

精華（1565）今日進行除息交易，每股發放股息18元，開盤除息參考價275元，早盤一度來到282元，上漲7元，填息幅度近...

明基材8月業績佳獲買盤挺 挾破萬張大量強漲

偏光片廠明基材（8215）8月營收告捷，日前公告8月營收12.78億元，月增2.2%，為近五個月高點，更比去年同期年增9...

外資看南亞科下跌風險有限 今股價走揚

近期記憶體股走勢平淡，但近日外資法人出具最新報告，認為南亞科（2408）股價下跌風險有限，具吸引力，重申加碼評等，激勵今...

台股早盤漲近百點 一度站上12,800關卡

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（3）日開盤上漲75.47點，開在12,774.97點，盤中成功收復月線，...

台指期漲逾百點 觸碰12,800關卡

台指期今（3）日漲逾百點，開盤上漲101點，開在12,792點，一度站上12,800關卡，來到12,808點；而電子期與...

投信雙重作帳行情 有影

時序邁入9月後，投信月底、季底的「雙重作帳」壓力引爆，使得近來盤面上不少具有「投信作帳行情」概念的個股表現強勢，成為市場...

陸推平價5G手機 台廠樂

中國大陸品牌手機廠力推5G手機，激烈競爭導致價格快速下探，人民幣千元有找的5G手機已提前報到。科技網站報導，OPPO分拆...

DRAM現貨價 意外反彈

華為趕在美方禁令生效前擴大備貨，帶動近期DRAM現貨價格意外反彈。集邦科技昨（2）日發布最新預測，認為預估下半年DRAM...

熱門新聞

超強！茂迪點火 太陽能股五檔齊攻漲停

面板景氣可望好到明年 群創重返10元票面價

明基材8月業績佳獲買盤挺 挾破萬張大量強漲

台股活水 400億股息發放

光通訊、網通、散熱族 勇

投信雙重作帳行情 有影

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。