外資喊買聚陽 目標價調高至235元

亞系外資看好聚陽（1477）三大利多，將有助推升明年的營運成長，調高今年到2022年每股盈餘預估值，分別為9.77元、11.02元、12.21元，調幅4.4%、15.5%、15.1%，重申買進評等，目標價調高至235元。

亞系外資表示，下半年在休閒服飾急單挹注下，預估第3季營收年增12.7%，優於原預估的年增8.4%，另外，Target等主要客戶的基本服飾需求增加，聚陽整體營運將可持續走強至今年底。

亞系外資指出，除了急單挹注及市場需求改善之外，新客戶也將開始貢獻聚陽營運，包括Dick’s Sporting Goods等新客戶預計從第4季開始貢獻營收；另外，歐盟及越南自由貿易協定自今年8月1日生效，可望帶動歐盟客戶增加委外訂單。

亞系外資表示，反映營收及獲利成長前景樂觀、終端需求改善，決定調高聚陽今年至後年的獲利預估，重申買進評等，目標價由203元調高到235元。