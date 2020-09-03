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台股遇套牢區 蔡鎮村：短線低買高賣為宜

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

美股指數收高，除了以傳產為主的道瓊工業指數未創歷史新高之外，其它科技類股為主三大指數皆創歷史新高。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村認為，台股台積電及聯發科領軍之下，帶動加權指數開出高盤，迅速攻上12,804點，遇到上檔鍋蓋套牢區，雖產生小幅賣壓回吐，在資金潮效應之下緩步走揚。

雖然近期台股風險指標在中性區域游走，然而上有壓下有撐，然而近期密集法人說明會，大都說明較樂觀營運展望及資本支出，況且PMI連續兩個月擴張及近期的景氣對策信號綜合分數較上月增加2分，其中，全體製造業經季節調整後之「新增訂單」指數已連續2個月呈現擴張最為顯著，對第3季為消費電子的旺季及目前為8月營收密集公告初期，可期待有正面的表現，但忌於公告大幅成長的個股立即跳進投資，而是審慎樂觀因應。

蔡鎮村表示，中長線交易人關注美國本周五的非農就業報告，失業率升降為經濟是否擴張的方向球。在無系統性風險之下，短線交易人僅以低買高賣操作策略為宜。

台股 台積電 景氣對策信號

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