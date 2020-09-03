精華營運有壓 法人估今年賺不到兩個股本

精華（1565）今日進行除息交易，每股發放股息18元，開盤除息參考價275元，早盤一度來到282元，上漲7元，填息幅度近四成。法人表示，精華今年因新冠肺炎疫情影響客戶庫存水位偏高，下單保守，並使產能利用率下滑，致使毛利率有壓，今年估賺不到兩個股本，為近年營運低谷。

精華主力市場在日本，不過，日本客戶自第2季以來衰退幅度持續擴大，且第3季呈現保守、第4季仍觀望，美國市場受疫情影響也處在低檔水準，反倒是中國大陸市場出現回溫，尤其當地品牌銷售狀況好轉，第4季伴隨大陸消費旺季，有利訂單回升。

根據海關過去10年進出口統計數字來看，台灣隱形眼鏡出口金額逐年成長，複合成長率超過20%。精華為產業龍頭，過去九年每年皆大賺2~3個股本，並長期居生技股王寶座。不過，法人表示，精華今年受新冠肺炎疫情影響，日本市場營收恐衰退，主要是客戶目前仍在去化庫存，且庫存水位高達6個月，預期日本市場今年業績將負成長，並使精華全年估賺不到兩個股本。

不過，從全年角度觀察，預期精華第3季是營運谷底，第4季在大陸需求持續回升和市占率增加下，有機會較第3季回升。