明基材8月業績佳獲買盤挺 挾破萬張大量強漲
偏光片廠明基材（8215）8月營收告捷，日前公告8月營收12.78億元，月增2.2%，為近五個月高點，更比去年同期年增9.87%；累計前八個月營收96.92億元，年增2.4%。隨著面板景氣持續回溫，業界看好偏光片廠表現，明基材和誠美材今（3）日雙雙獲破萬張大量挹注，帶量走揚；其中，明基材擁業績加持，盤中一度漲至24.7元，漲幅逾6%。
明基材現有三條偏光片生產線持續滿載，透過去瓶頸，今年新增約5%至10%產能，同時積極朝高值化發展。明基材表示，近期稼動率持續滿載，並持續跟客戶協調供給，同步調整產品組合提高公司競爭力，會以全稼動率及持續調整產品組合，滿足客戶需求，希望讓公司維持獲利，價格部分持續與客戶協調。
另，誠美材今年上半年虧損逐步收斂，日前舉行法人說明會，釋出第四季轉虧為盈目標。誠美材表示，下半年日系及陸系客戶訂單升溫，第四季新增韓系客戶，目前接單大於生產，但部分上游零組件缺料，致出貨遞延，估計本季營運持平上季，下季產能滿載，較本季有兩位數成長，「單季轉盈非常有信心」。
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