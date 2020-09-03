外資看南亞科下跌風險有限 今股價走揚

近期記憶體股走勢平淡，但近日外資法人出具最新報告，認為南亞科（2408）股價下跌風險有限，具吸引力，重申加碼評等，激勵今（3）日南亞科股價走強，早盤一度上漲逾4%，也帶動其餘記憶體相關個股上漲。

今日南亞科受到美系外資看其股價下跌風險有限，加上短線上，記憶體價格出現小幅反彈，今日南亞科股價早盤一度上漲逾4%，也帶動旺宏及華邦電分別上漲逾3%，是近日記憶體股難得出現的齊漲表現，另外，記憶體模組廠中，今日威剛、創見、十銓及宜鼎也都是上漲1%左右表現。

雖然進入下半年之後，記憶體需求放緩，價格也一度出現修正，不過，在美國再度緊縮華為禁令之後，為防後市出現斷鏈危機，華為近期又再度在市場大舉拉貨，推升記憶體現貨價格小幅翻揚。

近日美系外資法人出具最新報告指出，由於南亞科來自消費性領域的營收占比較高，來自伺服器的營收則相對有限下，預估南亞科下半年的位元出貨量成長將可望優於整體產業表現。

該美系外資表示，短期記憶體現貨價格反彈，但仍無法扭轉記憶體 ASP（平均單價）的走勢，但如果反彈行情持續，對南亞科股價將是正面影響，此外，該外資也認為目前南亞科股價下跌風險有限，具吸引力，因此重申其加碼評等，但在考量下半年 DRAM 價格比預期疲弱的情況下，下修南亞科2021與2022年獲利預期，並同步下修南亞科目標價至72元。