台股早盤漲近百點 一度站上12,800關卡

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（3）日開盤上漲75.47點，開在12,774.97點，盤中成功收復月線，且一度站上12,800關卡，漲點逼近百點；盤面上，台積電（2330）上漲4元，鴻海、大立光、聯發科走揚，而友達和群創也受惠利多消息同步開高。

聯準會經濟褐皮書顯示，強勁的汽車銷售與零售回溫帶動消費支出持續成長，且美國財政部長於國會聽證表示，考慮提高新刺激法案金額來促成兩黨合作，激勵傳產族群走勢轉強，且多數科技股亦表現不俗，因而推升四大指數全面走高，道瓊指數站回29,000點大關。

終場道瓊工業指數上漲454.84點，或1.58%，收在29100點；標普500指數上漲54.19點，或1.53%，收在3580.84點；Nasdaq指數上漲116.77點，或0.97%，收在12056.4點；費半指數上漲65.50點，或2.84%，收在2370.18點。

法人指出，台股保持指數區間整理、個股輪漲局面，預期美股在11月大選前，應該不致於出現大幅下跌情況，台股也可以在12,500~13,000區間來回震盪、類股輪漲，然而電子股受到的干擾較大，建議利用震盪汰弱換強，挑選強勢股偏多操作。