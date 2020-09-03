投信雙重作帳行情 有影

時序邁入9月後，投信月底、季底的「雙重作帳」壓力引爆，使得近來盤面上不少具有「投信作帳行情」概念的個股表現強勢，成為市場追捧的焦點。證券專家指出，本季法人若想繳出亮麗的操作績效成績單，推升作帳行情將是主要策略。

外資近期對台股買賣動向不定，反倒是投信因季底作帳啟動，近期買多於賣，截至昨（2）日已連二買，兩周以來累計也買超台股25.15億元。

近來外資賣超金額並不大，但因時序逼近季底，投信法人以及企業集團作帳行情產生綜合效果，第3季底的作帳行情，仍有機會推升台股走勢出現新一波高潮。

台新投顧副總黃文清表示，台股近期震盪激烈，許多投資人操作績效回到原點，讓法人機構壓力大增。法人若想繳出亮麗成績單，推升作帳行情將是主要策略。

近期盤面上，部分個股表現相對抗跌有守，交投熱絡，可看出投信趁著作帳行情，逢低擇優布局。

黃文清指出，本月底即將面臨月底、季底雙重作帳壓力，使得近期法人大買，或是集團有加溫的個別股可留意，若再搭配資產題材或業績題材者，應可優先選擇。

統計顯示，近兩周以來，投信加碼的主要個股，分布在IC設計、面板零組件、電腦周邊、航運等四大族群。

進一步觀察投信買超狀況，兩周以來，投信加碼逾萬張的個股，包括：華航、群創；另外，仁寶、明基材、緯創、聯陽、昇佳電子等，也各獲2,000張以上的投信買單進駐。

至於股價表現，兩周以來，這些具備作帳概念的個股，股價相對強勢抗震，中菲行、明基材、群創、昇佳電子、義隆、聯陽等，漲幅超過一成；至於兩周以來上漲逾5%的個股，還包括華航、科嘉-KY、矽創、仁寶等。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，台股近期高檔震盪整理，若從市場逢低有撐的態勢來看，意味市場前景不看淡，而投信加碼標的，將是市場人氣匯聚之處。

由於下半年銷售旺季到來，法人逢低作帳可望事半功倍，作帳行情值得留意；只是投資人想要搭作帳行情順風車，除可留意法人買超個股外，也應多加關注基本面的變化。