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陸推平價5G手機 台廠樂

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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中國大陸品牌手機廠力推5G手機，激烈競爭導致價格快速下探，人民幣千元有找的5G手機已提前報到。科技網站報導，OPPO分拆的子品牌realme甫發表realme V3手機，採用聯發科（2454）天璣720處理器，售價人民幣999元（約新台幣4,298元）起跳，有助推動5G手機的滲透率。

realme在2018年才從OPPO分拆出來，打出「敢越級」的口號，推出多款高性價比的機種，並持續拓展海外市場。realme與OPPO共用研發及供應鏈資源，在台供應鏈包括聯發科、華通、晶技、敦泰、致伸、臻鼎-KY等。聯發科昨（2）日股價上漲20元，收596元。

據了解，由於大陸電信業者積極推動5G，帶動手機品牌廠加速5G手機推出，售價也從人民幣3,000元（約新台幣1.29萬元）以上，降到人民幣約2,000元（約新台幣8,602元），目前最低約人民幣1,499元（約新台幣6,450元）。市場原預期年底將會出現人民幣不到千元的5G手機，不過，realme V3已把價格門檻提前往下拉低。

至於規格上，realme V3擁有6.5吋螢幕，主相機為三鏡頭，依記憶體容量不同，售價人民幣999元起，9日正式在大陸開賣。

realme此次推出的新機不僅V3，同時還推出採用聯發科天璣 800U 處理器的 realme X7，以及採用天璣 1000 + 處理器的 realme X7 Pro，螢幕分別為6.3吋、6.55吋。售價分別為人民幣1,799元（約新台幣7,740元）起、人民幣2,199元（約新台幣9,462元）起。

realme昨天也公布，在進入台灣市場一年多後業績快速成長，8月26日舉辦首屆realme FanFest全球粉絲節，結合本地藝人及商品優惠，吸引粉絲前往線下通路，儘管是人流較少的平日時段，僅4坪大的信義威秀品牌專櫃在活動期間內湧入800餘人，為平時客流量的五倍，當月營業額較前月翻倍成長。realme網路商店會員人數也快速躍升，手機品項在生力軍realme X3加入後，8月銷售量較7月倍增；粉絲節期間IoT品項銷量也突破5,000台。

realme 新台幣 手機廠

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