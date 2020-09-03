DRAM現貨價 意外反彈

華為趕在美方禁令生效前擴大備貨，帶動近期DRAM現貨價格意外反彈。集邦科技昨（2）日發布最新預測，認為預估下半年DRAM合約價格下跌壓力仍重，其中尤其稍早價格領漲的伺服器用DRAM，也成為這波跌勢的導火線，預估本季將下跌逾一成，第4季擴大至15%。

不過，受到筆電和電視等遠距和消費性和網通產品需求強勁，集邦修正利基型DRAM價格跌勢，由原預估下跌10%至15%，縮小至下跌5%以內，為消費性DRAM占比較高的南亞科（2408）、華邦電和力積電等，捎來正面訊息。

集邦旗下半導體研究處表示，華為近期受到美國禁令擴大影響，加大採購力道，以因應後續潛在的斷料危機，造成近期DRAM現貨價格意外反彈上揚。

不過，集邦仍認為，由於市場占比極高的伺服器用DRAM價格，在北美及中國等主要資料中心大廠減緩備貨力道，導致DRAM市況轉為供過於求，加大下半年DRAM價格下跌壓力。

集邦預估，本季伺服器用DRAM合約價跌勢為10%至15%，第4季再下跌10%至15%；行動式DRAM本季合約價有手機廠備貨升溫，約下跌3%至8%，第4季跌幅收斂至5%以內；應用於消費性電子的利基型DRAM跌勢，則由原預估下跌10%至15%，縮小至下跌5%以內。

集邦強調，目前DRAM市場當中，消費性電子用DRAM僅占整體DRAM市場消耗量約8%，即便消費性電子DRAM價格波動，整體DRAM合約市場漲跌關鍵仍在取決供需雙方的庫存水位。