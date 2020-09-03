光通訊、網通、散熱族 勇

台股昨（2）日受制於上檔解套壓力，以及外資轉賣，月線得而復失，市場資金持續輪動，光通訊、網通設備、散熱等股價整理一段時間的電子次族群，吸引短多進場點火，股價同步轉強，扮演多頭指標。

昨日台股震盪盤軟，然盤面資金持續良性輪動，除聚焦太陽能、風電、遠距商機等近期主流族群外，IC設計、光學元件、電源供應器、光通訊、網通設備、散熱等族群也吸引低接買盤進場卡位，展現抗跌力道。

第2季獲利亮眼的光通訊族群，近來受華為新禁令干擾，多檔拉回跌破季線，但法人看好全球加速5G布建，由10Gbe升級至25Gbe規格商機帶來的成長機會，包括華星光（4979）、上詮、波若威等低檔支撐不弱，顯示有特定買盤逢低承接。

網通設備族群近期以第2季財報終止連三虧的合勤控，及獲外資大舉調高目標價的啟碁走勢最強，同步以45度角急速上漲，至於經營階層換血的友訊，也維持高檔震盪，主要拜外資看好轉機題材，持續加碼買進。

散熱族群受惠於全球筆電需求大爆發，雙鴻、奇鋐在先前急漲一波後陷入整理，近期則由電競題材發酵的曜越，以及低價的協禧表現相對較佳，法人看好在出貨旺季來臨下，後市股價仍有一定的表現空間。