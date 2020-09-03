漲價題材股 買盤追捧

台股昨（2）日開高走低，在行情陷入震盪之際，市場買盤轉向「報價上漲題材股」。其中，法人點名看好塑化、海運、面板等族群，包括國喬（1312）、面板雙虎等六檔，後市表現值得留意。

國泰證券期顧問處協理簡伯儀、第一金投顧協理黃奕銓指出，美國聯準會（Fed）可能有很長一段時間不會升息，當前資金寬鬆行情仍將持續，引導買盤轉向近期報價持續揚升的族群，藉基本面的保護，獲得更佳的操作報酬率。

簡伯儀表示，原物料族群中，受歲修、需求增溫拉抬，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢延續，PP上漲10美元，ABS大漲60美元，每噸報價突破1,600美元，HDPE、LLDPE攀揚30、25美元，塑化相關族群有機會受惠。

分析師認為，國喬在ABS銷售價量齊揚，且轉投資鎮江奇美貢獻大，第2季獲利季增翻倍，且目前SM部門營運已達損平，ABS利差持穩擴大，隨著報價持續揚升，預估第3季營運可望更上層樓。

海運方面，近期歐美需求回升，激勵美東線、美西線、及歐洲線運價好轉，美西線甚至創下新高水準，遠東─北美線漲勢更猛，可以說自5月來都呈周周漲的走勢。預期在歐、美線運價齊漲下，看好長榮、陽明第3季營運表現。

面板族群方面，8月報價顯示，電視面板從6月開始由跌轉漲，7月下旬出現強勁的漲勢，預期9月初整體報價往上機會大，不排除漲幅有機會超過8月，在相關面板價格續揚下，友達、群創業績將受惠。

造紙方面，近期中國金光紙業、晨鳴紙業為首的白卡紙龍頭企業，大幅調漲報價，除9月為造紙業傳統旺季外，加上廣東執行「限塑令」，白卡紙作為一次性塑膠製品的替代物，刺激終端需求，預期漲價風應可延續，榮成營運也將有所表現。