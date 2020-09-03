就市論勢／高速運算5G概念 亮點

盤勢分析

聯準會提出的平均通膨目標意味著低利率環境周期拉長，喻示資金派對將成為常態，讓資金更湧入股市。

觀察台股近期走勢，大盤指數在8月20日的爆量長黑過後，多頭挑戰萬三的計畫就被打亂而重新開始。整理區間落在12,600至12,900點的狹幅區間內震盪，成交量普遍也都低於5日均量，代表投資人陷入觀望等待下一個突破的機會。

從籌碼面觀察，這兩個月以來，外資在現貨市場的買盤並不積極，8月更是淨匯出2,000多億元，可以說是來參加個除權息後就閃人了。少了外資推動權值股，大盤當然就漲不上去。

投資建議

過去被低估的低價股開始補漲，其中以NB、遊戲以及交通運輸等復甦概念股的表現最為明顯。長線投資方面，5G與高速運算將是未來科技產業的主流，因此，從台積電所延伸而出的高階製程供應鏈，將是外資著眼台股的亮點，不妨利用大盤整理的期間來進行布局。