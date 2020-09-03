統一FANG+ 價量雙飆

受惠蘋果、特斯拉拆股，加上美股翻漲利多，重押美國科技飆股的統一FANG+（00757）成交量逆勢放大並連兩天破千張，交易熱度直追更高人氣的元大全球未來通訊、國泰網路資安等，同為成交有千張水準的火熱標的。

台灣投資人愛買美股，台股中掛牌的元大S&P 500、富邦NASDAQ等大盤型ETF，已經累積一定人氣，其後投信搶發科技主題式ETF，最有名是號稱「5G ETF」的元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技，上市後規模都破百億。

此外，國泰投信也動員成立國泰網路資安，也有近萬人支持，惟相關產品多集中有資源的大投信，中小型投信發展相對不易。

不過，統一FANG+靠著好績效，市場目光拉攏。特別是蘋果、特斯拉拆股股價變得親民，買到兩檔飆股的統一FANG+也顯著受惠，不僅連兩天成交破千張，昨天更創大量，收盤價42.62元創新高，年漲幅衝上84%。

集保結算所統計到上周五，多數美股ETF在8月受益人人數都縮減，但統一FANG+逆勢成長，從1,148人小幅成長到1,422人，增加274人、排行所有台股ETF第18。