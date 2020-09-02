驊訊連三日爆大量 股票9/3起預收款券

櫃買中心公告，驊訊電子企業股份有限公司（6237）股票自9月3日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。驊訊2日下跌1.35元，收在47.05元，近三個交易日爆大量，成交金額逼近15億元，成交張數都在3萬張以上。

驊訊最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自9月3日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。