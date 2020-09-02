受惠蘋果、特斯拉拆股 統一FANG+價量飆新高

台股「萬三」關前震盪，量能連兩天萎縮，重押美國科技飆股的統一FANG+（00757）卻受惠蘋果、特斯拉拆股加上美股翻漲利多，成交量逆勢放大並連兩天破千張，今日成交1,688張，創下去年11月來最多。與主要美股ETF比較，統一FANG+交易熱度也直追更高人氣的元大全球未來通訊、國泰網路資安等，同為成交有千張水準的火熱標的。

台灣投資人愛買美股，台股中掛牌的元大S&P 500、富邦NASDAQ等大盤型ETF，已經累積一定人氣，後投信搶發科技主題式ETF，最有名是號稱「5G ETF」的元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技，上市後規模都破百億，國泰投信動員成立國泰網路資安，也有近萬人支持，惟相關產品多集中有資源的大投信，中小型投信發展相對不易。

不過，統一FANG+靠著好績效，市場目光拉攏，近期表現突圍而出，特別是蘋果、特斯拉拆股股價變得更親民，買到兩檔飆股的統一FANG+也積極受惠，不僅連兩天成交破千張，在今天創新大量，股價同步隨蘋果、特斯拉等大漲，最新收盤價42.62元，創新高，年漲幅再衝上84%。

法人表示，蘋果和特斯拉拆股，ETF持有股票市值不變，因此投資統一FANG+的投資人並不受影響。不過在拆股前，市場普遍看好，蘋果、特斯拉更親民，更有交易熱度，續漲機率大，不排除統一FANG+放量和看多心態有關。

與個股比較，統一FANG+累積千張量能不算突出，但若和美股ETF比較，近日能有千張買氣的標的並不多，主要還是受益人有數千人到萬人的元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技、國泰網路資安等為主，這三檔ETF今天各成交3,529張、5,640張、3,062張，其他如元大S&P 500、富邦NASDAQ、富邦美國特別股等都不及千張。

集保結算所統計到上周五，多數美股ETF在8月人數都縮減，但統一FANG+逆勢成長，從1,148人小幅成長到1,422人，增加274人、排行所有台股ETF第18。而對比元大全球未來通訊有4.7萬人、元大未來關鍵科技4.6萬人、國泰網路資安8,457人，或富邦美國特別股有1.6萬人，更加顯現統一FANG+成交破千張的「難得」。