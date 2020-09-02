快訊

從《E.T.外星人》到《神鬼交鋒》：史蒂芬史匹柏的家庭密碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受惠蘋果、特斯拉拆股 統一FANG+價量飆新高

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台股「萬三」關前震盪，量能連兩天萎縮，重押美國科技飆股的統一FANG+（00757）卻受惠蘋果、特斯拉拆股加上美股翻漲利多，成交量逆勢放大並連兩天破千張。 本報系資料庫
台股「萬三」關前震盪，量能連兩天萎縮，重押美國科技飆股的統一FANG+（00757）卻受惠蘋果、特斯拉拆股加上美股翻漲利多，成交量逆勢放大並連兩天破千張。 本報系資料庫

台股「萬三」關前震盪，量能連兩天萎縮，重押美國科技飆股的統一FANG+（00757）卻受惠蘋果特斯拉拆股加上美股翻漲利多，成交量逆勢放大並連兩天破千張，今日成交1,688張，創下去年11月來最多。與主要美股ETF比較，統一FANG+交易熱度也直追更高人氣的元大全球未來通訊、國泰網路資安等，同為成交有千張水準的火熱標的。

台灣投資人愛買美股，台股中掛牌的元大S&P 500、富邦NASDAQ等大盤型ETF，已經累積一定人氣，後投信搶發科技主題式ETF，最有名是號稱「5G ETF」的元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技，上市後規模都破百億，國泰投信動員成立國泰網路資安，也有近萬人支持，惟相關產品多集中有資源的大投信，中小型投信發展相對不易。

不過，統一FANG+靠著好績效，市場目光拉攏，近期表現突圍而出，特別是蘋果、特斯拉拆股股價變得更親民，買到兩檔飆股的統一FANG+也積極受惠，不僅連兩天成交破千張，在今天創新大量，股價同步隨蘋果、特斯拉等大漲，最新收盤價42.62元，創新高，年漲幅再衝上84%。

法人表示，蘋果和特斯拉拆股，ETF持有股票市值不變，因此投資統一FANG+的投資人並不受影響。不過在拆股前，市場普遍看好，蘋果、特斯拉更親民，更有交易熱度，續漲機率大，不排除統一FANG+放量和看多心態有關。

與個股比較，統一FANG+累積千張量能不算突出，但若和美股ETF比較，近日能有千張買氣的標的並不多，主要還是受益人有數千人到萬人的元大全球未來通訊、元大未來關鍵科技、國泰網路資安等為主，這三檔ETF今天各成交3,529張、5,640張、3,062張，其他如元大S&P 500、富邦NASDAQ、富邦美國特別股等都不及千張。

集保結算所統計到上周五，多數美股ETF在8月人數都縮減，但統一FANG+逆勢成長，從1,148人小幅成長到1,422人，增加274人、排行所有台股ETF第18。而對比元大全球未來通訊有4.7萬人、元大未來關鍵科技4.6萬人、國泰網路資安8,457人，或富邦美國特別股有1.6萬人，更加顯現統一FANG+成交破千張的「難得」。

至於績效表現，由於統一FANG+持股集中，科技股大多頭時這檔ETF漲更兇，累積該ETF今年來已翻漲84%，較美股ETF第二名的台新全球AI漲40%多出一倍，也比大盤型的富邦NASDAQ、國泰費城半導體等多漲一倍到數倍，氣勢好比該ETF今天成交的「1688」張、一路發發發。

註：元大未來關鍵科技、國泰網路資安為今年IPO來報酬率。採還原股價。資料來源：CMoney
註：元大未來關鍵科技、國泰網路資安為今年IPO來報酬率。採還原股價。資料來源：CMoney
資料來源：集保結算所、CMoney
資料來源：集保結算所、CMoney

ETF 元大 蘋果 特斯拉

延伸閱讀

理想汽車CEO李想 爆粗口轟同行「一幫搞臭技術的」

特斯拉：計劃發售至多50億美元新股

FT：投資人錢進中國電動車 尋找下一個特斯拉

股票分拆代表可搶進？蘋果、特斯拉的案例告訴投資人 買股前先注意3件事

相關新聞

受惠蘋果、特斯拉拆股 統一FANG+價量飆新高

台股「萬三」關前震盪，量能連兩天萎縮，重押美國科技飆股的統一FANG+（00757）卻受惠蘋果、特斯拉拆股加上美股翻漲利...

台股收跌3.78點 三大法人賣超43億

台股今(2)日開高走低，權王台積電（2330）翻黑拖累大盤表現，盤中高低點差距達156點，終場以12,699.5點作收，...

大同聲請解散欣同 證交所：不影響股臨會申請

大同公司1日宣布已向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散，台灣證券交易所今天表示，不影響欣同、新大同申請公告召開股東臨時...

超強！茂迪點火 太陽能股五檔齊攻漲停

太陽能股近期走強，其中，市場看好茂迪（6244）上半年轉虧為盈之後，下半年業績可望持續增長，近期股價走勢相當強勁，今（2...

台股小跌3點收12,699 月線得而復失

台股今（2）日開高走低，早盤一度上漲12,800關卡，不過盤中在台積電（2330）翻黑下，加權指數壓低作收，終場小跌3....

台股萬三關頭卡卡 主流股「從電子轉為傳產」兩招掌握籌碼穩定度挑好股

最近的台股加權指數在「萬3關卡」之前整理，除了成交量忽大忽小，一度從3524億元萎縮至1801億元之外，逆勢衝高的是當沖比率，一度創下37％以上的新高，可見市場信心在這個階段出現了一定程度的動搖。

外資看好5G市占率 調高聯發科評等、目標價720元

聯發科（2454）近期在美國擴大華為禁令的衝擊下，股價由波段高點走跌以來，短線跌掉187元，市值縮水2,971億元；歐系...

股王大立光領頭 六千金齊揚

股王大立光（3008）進行跌深反彈，盤中漲幅約在2.4%上下，同步激勵高價股表現，六千金同步慶歡，漲幅落在2%至7%間。

低接買點到！瑞信升評喊買 聯發科早盤衝600元

繼大小摩喊買聯發科（2454），瑞信證券今（2）日發布報告指出，聯發科在美國擴大第三方晶片廠供貨華為後，股價修正達19%...

報價上漲潛力股 法人看好國喬、長榮、雙虎等六檔

台股在標普、那斯達克等主要美股指數再創歷史新高帶動下，今（2）日早盤上漲近70點，收復月線關卡，但在追價買氣觀望中，行情...

茂迪漲停創二年多新高 點火太陽能股齊揚

太陽能股近期走強，其中，市場看好茂迪（6244）上半年轉虧為盈之後，下半年業績可望持續增長，近期股價走勢相當強勁，今（2...

散戶撐大盤！前七月台股交易金額 自然人比重最高

掃去新冠肺炎疫情陰霾，台股持續多頭走勢，散戶持續歸隊，根據統計，今年前七月本國自然人交易量較去年同期增加4個百分點，同時...

熱門新聞

茂迪漲停創二年多新高 點火太陽能股齊揚

台股散戶追買 中實戶沒走

台泥、亞泥 Q4將旺上加旺

超強！茂迪點火 太陽能股五檔齊攻漲停

IC設計股 帶頭衝鋒

健身器材三雄 接單火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。