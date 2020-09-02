台股收跌3.78點 三大法人賣超43億

最近的台股加權指數在「萬3關卡」之前整理，除了成交量忽大忽小，一度從3524億元萎縮至1801億元之外，逆勢衝高的是當沖比率，一度創下37％以上的新高，可見市場信心在這個階段出現了一定程度的動搖。

2020-09-02 12:43