快訊

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

高雄少女案 羅嫌母親懺悔：我真的很抱歉，沒把兒子教好

台股收跌3.78點 三大法人賣超43億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股2日開高走低，盤中高低點差距達156點，終場以12,699.5點作收，下跌3.78點，成交量2,079.57億元，。 報系資料照
台股2日開高走低，盤中高低點差距達156點，終場以12,699.5點作收，下跌3.78點，成交量2,079.57億元，。 報系資料照

台股今(2)日開高走低，權王台積電（2330）翻黑拖累大盤表現，盤中高低點差距達156點，終場以12,699.5點作收，下跌3.78點，成交量2,079.57億元，5日線及月線得而復失；三大法人賣超43億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超50.26億元，投信買超8.11億元，自營商賣超（合計）0.85億元，其中自營商（自行買賣）買超0.71億元，自營商（避險）賣超1.56億元。

台股今日以12,772.43點開高，一舉收復5日線及月線，盤中最高衝達12,802.61點，衝上12,800點關卡，可惜並未守住，隨著台積電由紅翻黑，指數也震盪走低翻黑，一度下探至12,646.47點，5日線及月線雙雙得而復失，終場收在12,699.5點，跌幅0.03%。

自營商 台積電 三大法人 台股

延伸閱讀

9月台股期指漲3點

台股小跌3點收12,699 月線得而復失

台股開高走低 月線關卡站不穩

散戶撐大盤！前七月台股交易金額 自然人比重最高

相關新聞

台股收跌3.78點 三大法人賣超43億

台股今(2)日開高走低，權王台積電（2330）翻黑拖累大盤表現，盤中高低點差距達156點，終場以12,699.5點作收，...

大同聲請解散欣同 證交所：不影響股臨會申請

大同公司1日宣布已向法院遞狀聲請宣告欣同、新大同公司解散，台灣證券交易所今天表示，不影響欣同、新大同申請公告召開股東臨時...

超強！茂迪點火 太陽能股五檔齊攻漲停

太陽能股近期走強，其中，市場看好茂迪（6244）上半年轉虧為盈之後，下半年業績可望持續增長，近期股價走勢相當強勁，今（2...

台股小跌3點收12,699 月線得而復失

台股今（2）日開高走低，早盤一度上漲12,800關卡，不過盤中在台積電（2330）翻黑下，加權指數壓低作收，終場小跌3....

台股萬三關頭卡卡 主流股「從電子轉為傳產」兩招掌握籌碼穩定度挑好股

最近的台股加權指數在「萬3關卡」之前整理，除了成交量忽大忽小，一度從3524億元萎縮至1801億元之外，逆勢衝高的是當沖比率，一度創下37％以上的新高，可見市場信心在這個階段出現了一定程度的動搖。

外資看好5G市占率 調高聯發科評等、目標價720元

聯發科（2454）近期在美國擴大華為禁令的衝擊下，股價由波段高點走跌以來，短線跌掉187元，市值縮水2,971億元；歐系...

股王大立光領頭 六千金齊揚

股王大立光（3008）進行跌深反彈，盤中漲幅約在2.4%上下，同步激勵高價股表現，六千金同步慶歡，漲幅落在2%至7%間。

低接買點到！瑞信升評喊買 聯發科早盤衝600元

繼大小摩喊買聯發科（2454），瑞信證券今（2）日發布報告指出，聯發科在美國擴大第三方晶片廠供貨華為後，股價修正達19%...

報價上漲潛力股 法人看好國喬、長榮、雙虎等六檔

台股在標普、那斯達克等主要美股指數再創歷史新高帶動下，今（2）日早盤上漲近70點，收復月線關卡，但在追價買氣觀望中，行情...

茂迪漲停創二年多新高 點火太陽能股齊揚

太陽能股近期走強，其中，市場看好茂迪（6244）上半年轉虧為盈之後，下半年業績可望持續增長，近期股價走勢相當強勁，今（2...

散戶撐大盤！前七月台股交易金額 自然人比重最高

掃去新冠肺炎疫情陰霾，台股持續多頭走勢，散戶持續歸隊，根據統計，今年前七月本國自然人交易量較去年同期增加4個百分點，同時...

台股開漲69點 收復月線

台股今（2）日上漲69.15點，開在12,772.43點，成功收復月線，且一度站上12,800關卡；盤面上，台積電、鴻海...

熱門新聞

「最準外資」不再挺 花旗降評玉山金

茂迪漲停創二年多新高 點火太陽能股齊揚

台股散戶追買 中實戶沒走

台泥、亞泥 Q4將旺上加旺

超強！茂迪點火 太陽能股五檔齊攻漲停

IC設計股 帶頭衝鋒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。