台股收跌3.78點 三大法人賣超43億
台股今(2)日開高走低，權王台積電（2330）翻黑拖累大盤表現，盤中高低點差距達156點，終場以12,699.5點作收，下跌3.78點，成交量2,079.57億元，5日線及月線得而復失；三大法人賣超43億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超50.26億元，投信買超8.11億元，自營商賣超（合計）0.85億元，其中自營商（自行買賣）買超0.71億元，自營商（避險）賣超1.56億元。
台股今日以12,772.43點開高，一舉收復5日線及月線，盤中最高衝達12,802.61點，衝上12,800點關卡，可惜並未守住，隨著台積電由紅翻黑，指數也震盪走低翻黑，一度下探至12,646.47點，5日線及月線雙雙得而復失，終場收在12,699.5點，跌幅0.03%。
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