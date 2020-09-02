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超強！茂迪點火 太陽能股五檔齊攻漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
太陽能股近期走強。示意圖／ingimage授權
太陽能股近期走強。示意圖／ingimage授權

太陽能股近期走強，其中，市場看好茂迪（6244）上半年轉虧為盈之後，下半年業績可望持續增長，近期股價走勢相當強勁，今（2）日該股率先登上漲停價23.1元並以漲停收市，股價創下近2年多新高，也帶動太陽能股整體再度轉強，除茂迪外，包括倉和（6538）、太極（4934）、元晶（6443）及達能（3686），5檔太陽能股齊攻漲停，類股表現相當強勢。

太陽能股近二個月以來，挾熱經濟題材及中低價股近期吸金效應，類股表現相當強勁，另外，基本面上，多數太陽能今年營運單季谷底可望在第2季落底，因此，在題材面及基本面雙引擎下，太陽能股吸引買盤進駐，今日茂迪再度以漲停價23.1元收市，股價寫下2年多新高，並放出逾3.8萬張的成交量，價量具揚下，後市走勢可望持續偏多。

茂迪今日率先攻上漲停板，為太陽能點火，最後收盤時，包括茂迪、倉和、太極、元晶及達能，5檔太陽能股齊攻漲停，另外，安集、聯合再生及國碩收盤時漲幅也都高達6%至8%。

今年以來熱經濟持續發酵，不僅因高溫帶動用電量多次創下新高，而用電議題也受到社會關注，政府在積極推動綠能政策下，使得今年多數太陽能模組廠業者都出現明顯成長，其中，茂迪在第2季獲利創下近四年單季新高下，股價也創下2016年以來，即近二年股價新高。

茂迪指出，第2季業績成長主要是受惠電站案場開工，太陽能模組板需求大增，加上轉換效率提高，單位成本持續下降，帶動模組營收占比提高至八成，獲利也較去年同期改善，上半年轉虧為盈。

茂迪第2季在本業上，獲利改善的主因，是太陽能模組產品出貨量大幅增加，且因轉換效率提高而使得單位成本持續下降，技術領先讓電站建置成本下降2-3%，廣受客戶青睞。第2季模組產品營收占比已提高為8成，主要是因為配合近期電站案場持續開工，安裝太陽能模組板的需求大增，因此模組出貨暢旺。

太陽能 茂迪

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