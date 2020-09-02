中秋月餅業績送暖 美食-KY股價勁揚

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）股價大漲，今盤中股價來到108.5元，漲幅逾7%，並帶動上市觀光類股指數勁揚，來到87.56點，漲幅1.6%。市場看好，美食-KY9月業績有中秋月餅業績加持，加上下半年營運可望持續復甦，尤其大陸同店銷售年減幅度可望收窄，有助美食-KY下半年業績表現。

迎戰中秋送禮市場，美食-KY旗下85ºC今年與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒。美食-KY主管表示，今年中秋節檔期預計可售出7.5盒禮盒，貢獻營收約3,200萬元，目標比去年檔期成長5%。

此外，85ºC從2015年開始推出肖像商品加價購活動，每次的活動都造成民眾搶購熱潮。今年再度推出Hello Kitty四款實用小物，包括公仔造型保冰杯、造型隨手杯、和藍牙喇叭等，全台限量2.8萬個，預估銷售額超過上千萬，相較去年，加價購檔期業績成長近一成。

在大陸市場方面，法人表示，美食-KY大陸市場營運落底後，持續回升，目前大陸以外帶市場為大宗，恢復速度快速，且第3季受惠旺季效應，可望持續復甦；美國市場方面，停業門市雖已減少，但仍有部份店面限制內用與營業時間，仍需持續觀察疫情帶來的影響。

中秋節 月餅

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