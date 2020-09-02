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外資看好5G市占率 調高聯發科評等、目標價720元
聯發科（2454）近期在美國擴大華為禁令的衝擊下，股價由波段高點走跌以來，短線跌掉187元，市值縮水2,971億元；歐系外資看好5G市占率表現優於預期，加上WiFi 6及客製化晶片表現，在外資一片降目標價的聲浪中，率先調高聯發科評等至優於大盤表現，目標價維持上看720元。
歐系外資最新報告出爐，看好聯發科5G市占率優於預期，調高今明年5G晶片出貨量至2.59億顆、4.9億顆，歐系外資預估，聯發科今年智慧手機晶片總量下滑8%，但明年將年增8%，回復正成長。
歐系外資表示，除了5G智慧手機晶片之外，非智慧手機的業務表現也看好，包括WiFi6、客製化晶片平台、及電源管理IC等多產品布局，尤其是兩大遊戲廠PS5、XBOX的新機上市，將可望推升聯發科營運動能。歐系外資決定將聯發科評等由中立調高至優於大盤表現，目標價維持上看720元。
聯發科股價在7月28日曾衝上763元波段高價，其後休息走跌，在美國華為禁令的衝擊下，加重跌勢，一度曾下搰至551元，下跌212元，市值大減3,368億元，昨日則以576元作收，短線下跌187元，跌幅24.5%，市值減少2,971億元。
外資昨日買超聯發科，今(2)日以605元開高，上漲29元，重新站上600元關卡，早盤一度拉升至609元，盤中漲幅逾3%；相對台股由紅翻黑，股價表現相對強勢。
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