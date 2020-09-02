聯發科傳與AMD合作 盤中收復600元
晶片廠聯發科（2454）近期有可能與AMD合作的市場消息，加上外資看好其明年手機晶片、WiFi 6與ASIC客製化晶片等表現，帶動其今（2）日盤中股價回到600元之上。
聯發科近期股價持續整理，今日明顯反彈，盤中最高達609元，漲幅逾半根停板。不過到昨日為止，投信對其出脫持股的動作尚未打住，呈現連11賣，外資與自營商則呈現買超。
日前的美國對華為新政策議題，讓外界對於聯發科後續營運看法分歧，該公司7月業績達歷史次高水準。聯發科先前預估，第3季業績預期將落在825億至879億元之間，季增幅度達22％至30％，與去年同期相比，則增加23％到31％，挑戰單季歷史新高。
聯發科預期各類消費性電子需求回升，居家辦公相關需求與5G手機、遊戲機等新產品發表，都將替其第3季營收增添成長動能。
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