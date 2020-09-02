聯發科傳與AMD合作 盤中收復600元

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶片廠聯發科（2454）近期有可能與AMD合作的市場消息，加上外資看好其明年手機晶片、WiFi 6與ASIC客製化晶片等表現，帶動其今（2）日盤中股價回到600元之上。

聯發科近期股價持續整理，今日明顯反彈，盤中最高達609元，漲幅逾半根停板。不過到昨日為止，投信對其出脫持股的動作尚未打住，呈現連11賣，外資與自營商則呈現買超。

日前的美國對華為新政策議題，讓外界對於聯發科後續營運看法分歧，該公司7月業績達歷史次高水準。聯發科先前預估，第3季業績預期將落在825億至879億元之間，季增幅度達22％至30％，與去年同期相比，則增加23％到31％，挑戰單季歷史新高。

聯發科預期各類消費性電子需求回升，居家辦公相關需求與5G手機、遊戲機等新產品發表，都將替其第3季營收增添成長動能。

聯發科 手機 外資

延伸閱讀

低接買點到！瑞信升評喊買 聯發科早盤衝600元

傳超微尋求合作 聯發科開盤重回600元

realme X7系列協同新款入門機種V3一同揭曉 皆搭載聯發科天璣處理器

聯發科揭曉Helio G95處理器 鎖定高階遊戲手機需求

相關新聞

外資看好5G市占率 調高聯發科評等、目標價720元

聯發科（2454）近期在美國擴大華為禁令的衝擊下，股價由波段高點走跌以來，短線跌掉187元，市值縮水2,971億元；歐系...

股王大立光領頭 六千金齊揚

股王大立光（3008）進行跌深反彈，盤中漲幅約在2.4%上下，同步激勵高價股表現，六千金同步慶歡，漲幅落在2%至7%間。

報價上漲潛力股 法人看好國喬、長榮、雙虎等六檔

台股在標普、那斯達克等主要美股指數再創歷史新高帶動下，今（2）日早盤上漲近70點，收復月線關卡，但在追價買氣觀望中，行情...

散戶撐大盤！前七月台股交易金額 自然人比重最高

掃去新冠肺炎疫情陰霾，台股持續多頭走勢，散戶持續歸隊，根據統計，今年前七月本國自然人交易量較去年同期增加4個百分點，同時...

台股萬三關頭卡卡 主流股「從電子轉為傳產」兩招掌握籌碼穩定度挑好股

最近的台股加權指數在「萬3關卡」之前整理，除了成交量忽大忽小，一度從3524億元萎縮至1801億元之外，逆勢衝高的是當沖比率，一度創下37％以上的新高，可見市場信心在這個階段出現了一定程度的動搖。

茂迪漲停創二年多新高 點火太陽能股齊揚

太陽能股近期走強，其中，市場看好茂迪（6244）上半年轉虧為盈之後，下半年業績可望持續增長，近期股價走勢相當強勁，今（2...

低接買點到！瑞信升評喊買 聯發科早盤衝600元

繼大小摩喊買聯發科（2454），瑞信證券今（2）日發布報告指出，聯發科在美國擴大第三方晶片廠供貨華為後，股價修正達19%...

台股開漲69點 收復月線

台股今（2）日上漲69.15點，開在12,772.43點，成功收復月線，且一度站上12,800關卡；盤面上，台積電、鴻海...

美股收高激勵 台股拚重返月線

美股那斯達克和標準普爾指數收盤再創新高，台股1日漲111.83點，收在12703.28點，投顧分析，台股雖站回10日線、...

台股散戶追買 中實戶沒走

隨蘋概三王領軍攻堅，台股在連三黑後，昨（1）日開高走高，終場大漲百餘點，多頭軍心大受激勵。其中，電子股回神，躍居領漲主流...

站穩長短均線股 強勢

台股昨（1）日震盪走揚，指數收復12,700點關卡；但觀察盤面表現，中興電（1513）、陽明、生華科、南帝等強勢股，目前...

5G、雲端鏈 瑞信按讚

瑞信科技論壇即將在7日盛大登場，瑞信證券昨（1）日搶先發布前導影片，炒熱首度舉行的線上論壇。瑞信證券分析，未來十年5G和...

熱門新聞

「最準外資」不再挺 花旗降評玉山金

茂迪漲停創二年多新高 點火太陽能股齊揚

台股散戶追買 中實戶沒走

聯發科受惠5G換機潮 2外資維持加碼評等

大同依據鄭文逸案判決 聲請法院解散欣同、新大同

Mini LED點火 晶電、億光領漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。