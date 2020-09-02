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股王大立光領頭 六千金齊揚

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
大立光台中總廠。聯合報系資料照
大立光台中總廠。聯合報系資料照

股王大立光（3008）進行跌深反彈，盤中漲幅約在2.4%上下，同步激勵高價股表現，六千金同步慶歡，漲幅落在2%至7%間。

進一步來看，大立光先前受到華為事件衝擊，股價大幅拉回，不僅跌破所有均線支撐，還回側3,300點關卡，甚至逼近今年股災時最低的3,240元，且外資一路呈現賣超；好在近日調節力道有趨緩，自營商呈現小幅買超，加上外資提出「買進」看法，帶動股價從低檔強彈，今日盤中股價攻上3,600元之上，大漲超過2.5%。

而受到股王強彈振奮市場信心影響，高價股也齊力發動攻勢，股后矽力-KY今日盤中股價最高攻上1,980元，盤中漲幅約在4%下上，近期外資偏多操作，股價有機會繼續向上攻克，挑戰2,000元大關；祥碩今日股價也站回到1,700元之上，漲幅超過2%，有機會收復5、10日均線。

另外，信驊、譜瑞-KY股價都同步呈現大漲，漲幅在6%以上，其中，信驊帶量上漲，一舉收復季線關卡、來到1,200元之上、而譜瑞-KY在外資和自營商偏多操作下，今日股價跳空大漲，站上所有均線支撐；而旭隼漲幅也在2.5%附近，緊追在後。

外資 譜瑞 大立光

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