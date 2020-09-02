報價上漲潛力股，法人看好國喬、長榮、雙虎等六檔

台股在標普、那斯達克等主要美股指數再創歷史新高帶動下，今（2）日早盤上漲近70點，收復月線關卡，但在追價買氣觀望中，行情陷入震盪之際，買盤轉向「報價上漲」題材股，其中，法人點名看好，包括國喬（1312）、面板雙虎等六檔，預期在近期業績題材護持下，表現可望淤大盤。

國泰證券期顧問處協理簡伯儀、第一金投顧協理黃奕銓指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會宣布，聯準會通過「平均通膨目標」，終結央行過去30多年所採取的預防性升息措施，意味著聯準會可能有很長一段時間不會升息，美國央行將容忍勞工市場與通膨熱度上升，並且不會利用升息來澆息熱度，顯示當前經濟狀況仍未達聯準會預期，資金寬鬆行情仍將持續。

也因為基本面仍未全體明顯好轉，但近期資金行情仍然相當強，因此，資金有轉往近期報價持續揚升的族群，藉基本面的保護，獲得更佳的操作報酬率。

簡伯儀表示，在原物料族群中，根據近期國際研調機構調查，受到歲修、需求增溫拉抬，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢延續，PP上漲10美元外，ABS大漲60美元，每噸報價突破1,600美元，HDPE、LLDPE攀揚30、25美元，塑化相關族群有機會受惠產品漲價效應。

分析師認為，國喬在ABS銷售價量齊揚，且轉投資鎮江奇美貢獻大，第2季獲利季增翻倍，且目前SM部門營運已達損平，ABS利差持穩擴大，隨著報價持續揚升，預估第3季營運可望更上層樓。

另外，原物料股先期指標的海運股方面，今年以來，受疫情影響，貨櫃三大聯盟透過減班減艙、降速跑船以降低供給運力，而近期主要受惠歐美需求回升，帶動運價好轉，其中包含美東線、美西線、以及歐洲線，美西線甚至創新高的水準，遠東─北美線的漲勢更猛，遠東出口至美西、美東基本港市場運價持續飆漲，可以說是自5月以來都呈現周周漲的走勢。

最新一周的運價，美西40呎櫃來到3,639美元，美東價格漲幅更大，每40呎櫃衝破4,000美元，預期在歐、美線運價齊漲下，看好長榮、陽明第3季獲利將受惠。

面板族群方面，8月報價顯示，電視面板從6月開始由跌轉漲，7月下旬出現強勁的漲勢，預期9月初整體報價往上機會大，不排除漲幅有機會超過8月，預期相關面板價格續揚下，友達、群創業績將受惠。

造紙方面，近期中國金光紙業、晨鳴紙業為首的白卡紙龍頭企業，大幅調漲報價，除9月為造紙業傳統旺季之外，也受到大廠合併，產能得到集中，加上廣東執行「限塑令」，白卡紙作為一次性塑膠製品的替代物，刺激了終端需求，預期相關漲價風應該可以延續，榮成營運也將有所表現。