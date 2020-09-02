茂迪漲停創二年多新高 點火太陽能股齊揚

太陽能股近期走強，其中，市場看好茂迪（6244）上半年轉虧為盈之後，下半年業績可望持續增長，近期股價走勢相當強勁，今（2）日早盤該股再度攻上漲停價，也帶動太陽能股整體再度轉強，盤中逾八成太陽能呈現上漲走勢。

太陽能股近二個月以來，挾熱經濟題材及中低價股近期吸金效應，類股表現相當強勁，另外，基本面上，多數太陽能今年營運單季谷底可望在第2季落底，因此，在題材面及基本面雙引擎下，太陽能股吸引買盤進駐，今日盤中茂迪再度攻上漲停價23.1元，股價寫下2年多新高，也帶動類股表現，其中，太極、安集及元晶盤中均上漲逾4%，而聯合再生、國碩、達能及倉和盤中漲幅也都在2%至3%以上。

今年以來熱經濟持續發酵，不僅因高溫帶動用電量多次創下新高，而用電議題也受到社會關注，政府在積極推動綠能政策下，使得今年多數太陽能模組廠業者都出現明顯成長，其中，茂迪在第2季獲利創下近四年單季新高下，股價也創下2016年以來，即近二年股價新高。

茂迪指出，第2季業績成長主要是受惠電站案場開工，太陽能模組板需求大增，再加上轉換效率提高，單位成本持續下降，帶動模組營收占比提高至八成，獲利也較去年同期改善，上半年轉虧為盈。

茂迪第2季在本業上，獲利改善的主因，是太陽能模組產品出貨量大幅增加，且因轉換效率提高而使得單位成本持續下降，技術領先讓電站建置成本下降2-3%，廣受客戶青睞。第2季模組產品營收占比已提高為8成，主要是因為配合近期電站案場持續開工，安裝太陽能模組板的需求大增，因此模組出貨暢旺。