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台股散戶追買 中實戶沒走

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

隨蘋概三王領軍攻堅，台股在連三黑後，昨（1）日開高走高，終場大漲百餘點，多頭軍心大受激勵。其中，電子股回神，躍居領漲主流，散戶追買不停歇，融資餘額達1,523億元，創近兩年新高，成為市場熱議的兩大亮點。

融資餘額增加被視為是散戶、中實戶進場的指標。

蘋果、特斯拉股票31日分割後分別上漲3.3%、12.5%，美國NASDAQ指數再創新高，帶動台股昨日開高走高，終場大漲111點、收12,703點，上市櫃總成交量為2,851億元，其中上市為2,306億元。

三大法人進出方面，共計買超台股52.04億元，其中外資轉賣為買、小幅買超38.32億元，投信買超4.94億元，同樣轉賣為買，自營商則買超8.77億連三買。

MSCI調整台股權重賣壓結束，外資連三賣後，昨日轉賣為買超38.3億元，標的以電子股為主，其中尤以權王台積電重回外資買超行列最受矚目，其他還包括群創、友達、聯電、宏碁、遠東銀、彩晶等。

盤面上，近期強勢主流運輸股漲勢暫歇，買盤大舉轉向電子股，帶動電子股再度成為法人與散戶的最愛。其中，蘋概三王領軍攻堅，IC設計、面板等績優人氣科技族群助攻，激勵台股行情交投勢盛。

此外，面對近期震盪加劇的盤勢，散戶非但打死不退，甚至逆勢加碼，帶動昨日融資餘額創下1,523億餘元的近兩年新高，連八個交易日追買，當沖比也回升到逾三成、達33%的歷史相對高檔區。

觀察台股從3月低點跌深反彈來，融資餘額節節上揚。尤其加權指數在7月底改寫高懸30年的歷史新高紀錄，讓更多散戶搶著進場。

統計集中市場的融資餘額在近四個月內大增36%，同期間融券張數則大減38.8%，成為55.2萬張。而櫃買市場四個月內融資餘額更大增39%，達到529億元；融券張數則高低起伏較大，並沒有呈現一路下跌的走勢。

近期融資餘額增加較多的個股，主要是最近行情較熱、但股價不高的個股，包括群創、友達、華航等都是熱門標的。

融資餘額 台股 散戶

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