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台股收復12,700點 強勢股吸晴

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

台股1日震盪走揚，指數收復12,700點關卡；但觀察盤面表現，中興電（1513）、陽明、生華科、南帝等強勢股，目前股價位處所有均線之上、且今年營運表現亮眼，這些個股可望躍居為多頭反攻指標。

9月第一個交易日，在權王台積電反彈，領軍電子權值股包括大立光、聯發科等回神，加上觸控族群噴出助攻，加權指數終場上漲111點、以12,703點收全日最高點，攻克10日線，成交量2,156億元。

觀察法人買賣的動態，自營商買超8.77億元，投信買超4.73億元，外資買超38.32億元，三大法人同步買超，合計買超51.82億元。

台新投顧副總黃文清表示，目前國際股市的後續表現，仍對台股盤勢發展具有影響力，尤其時序已接近上市櫃公司第3季財報結算的密集期，財報效應也為重要關鍵，對於盤勢仍要保持戒慎心態應對。

而台股目前暫時震盪整理，但盤勢若能守穩，個股的反彈行情仍令人矚目，技術面走勢短線上將可留意。

統計顯示，所有上市櫃個股中，計有13檔，現階段股價位在所有均線之上，技術面呈現強勢格局，且今年營運表現佳，主要分布在光電等電子股，及生技、水泥、汽車、營建、航運、造紙、百貨、橡膠、鋼鐵等傳產族群。

觀察這些個股近五個交易日以來的股價表現，全面呈現上漲，以中興電漲幅22%最耀眼，陽明上漲21.3%、生華科上漲20.7%；另外，南帝、永豐餘、日盛金、和大、晶電、環泥、冠德、東和鋼鐵等，股價也都上漲超過5%。

至於今年上半年每股稅後純益（EPS）表現，則以大江7.62元最佳，富邦媒6.51元緊追其後；其他上半年EPS超過1元的個股，還包括冠德、南帝、東和鋼鐵、永豐餘等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股收復12,700點關卡、10日線，不過上漲量縮，加上上檔還有月線等層層反壓，要突破壓力區，需要外資回籠，且攻擊量有效擴增，否則短線仍將在月線附近以盤整格局為主。

若觀察盤面上強勢族群，現階段股價位在所有均線之上的電子股中，許多線型已轉為強勢型態，有些個股股價在經過先前修正之後，其後續的反彈行情幅度也將備受市場期待。

至於其他線型多頭的傳產股中，包括鋼鐵、航運等，本益比均處相對偏低水準，預期股價表現依舊可以維持一定優勢，可揮灑的短線彈升空間還是可以期待。

台股

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