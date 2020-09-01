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ETF、ETN交易進步獎 元富證、統一證獲獎金

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

證交所、券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦「109年度證券商ETFETN競賽」，8月份ETF交易進步獎及ETN交易進步獎結果雙雙出爐，分別由元富證券延平分公司、統一綜合證券三重分公司，各獲得20萬及10萬元獎金。證交所表示，未來還有9月份的ETF交易進步獎與ETN交易進步獎，以及其餘五大獎等各券商來競逐。

今年四大機構持續合辦ETF及ETN交易競賽，競賽期間自5月至9月，共計七獎項，總獎金500萬元。其中，ETF、ETN交易進步獎，為證券商於競賽期間每一月份與前月份ETF或ETN交易金額之成長比率最高者，鼓勵參賽券商超越前月水準。

至於其他獎項累積成績，至8月底，ETF交易貢獻獎、台股ETF交易貢獻獎均由凱基證券台北分公司暫居首位；ETF交易比重獎、及ETN交易貢獻獎分別由永豐金證券潮州分公司、統一綜合證券暫列第一；台股ETF造市獎則由永豐金證券暫時領先。

ETF ETN 台股

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