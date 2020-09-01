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台股漲百點、多頭轉危為安？市場多空論戰再起

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台股在那斯達克指數續創歷史新高中，今（1）日指數早盤回測平盤附近支撐後，在台積電（2330）等電子權值股領軍下，終場大漲百點。圖／聯合報系資料照片
台股在那斯達克指數續創歷史新高中，今（1）日指數早盤回測平盤附近支撐後，在台積電（2330）等電子權值股領軍下，終場大漲百點。圖／聯合報系資料照片

台股那斯達克指數續創歷史新高中，今（1）日指數早盤回測平盤附近支撐後，在台積電（2330）等電子權值股領軍下，終場大漲百點；不過，大盤雖站回5日均線之上，但月線不僅遲遲未能收復、且出現下彎下，市場多空論戰再起。

代操操盤人指出，台股今日雖隨指數反彈、站回5日線，但目前短期均線仍維持下彎，其中，月線也因為扣抵值較高的關係出現下彎，明日月線扣抵值將提升至12,913點，因此，即便收盤站穩5日線，但短期均線目前應該仍存在下彎風險，且指數反彈，量能出現萎縮，量價也存有背離風險。

另外，也有法人機構分析，觀察今日盤面結構，集中、櫃買市場在上漲過程中，盤面下跌家數比上漲家數大，顯示市場上漲結構偏重在電子權值股，但整體電子股占大盤成交比重仍低於七成，不無拉少數權值股、出貨其它持股的疑慮，加上短期均線仍維持下彎，整體類股結構不佳，預期後續反彈壓力將會加重，台股短線仍需觀察美股表現、美中關係變化，區間震盪整理的機會仍大。

且大盤於7月28日創下天價13,031點之後，攻堅似乎變得較為後繼無力，量能出現慢慢退潮現象，並不利於多頭上攻，且就均線而言，大盤失守月線，由於5日、10日和月線同步下彎，短線空頭氣氛轉強，上檔月線已經成為壓力，有待多頭放量克服。

但國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，從月線來看，8月月線呈現高檔震盪，指數高低點震幅高達837點，觀察K線留下帶有上下影線的黑K線，上下影線都大於300點，即便整體月量相較於7月是呈現量縮，但8月的量能仍就是近期次大量，顯示8月大盤雖然僅小跌，但從振福、量能來看，類股調整擴大。

從指標來看，目前月KD指標仍維持高檔震盪，KD指標開口持續擴張，RSI也維持高檔鈍化，月線的技術指標目前仍維持偏多走勢，因此，即便近期月線已經連續二個月高檔出現震盪，代表萬三仍存在一定反壓，但9月行情並未有立即回檔的跡象，很可能是以類股調整因應，因此，在選股過程中可以選擇低檔轉強的族群。

台股 台積電 那斯達克

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