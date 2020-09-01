外資力挺ABF載板族群 南電、欣興雄風再起

ABF載板三雄重啟漲勢。儘管投信、外資仍在上演「你丟我撿、土洋對作」局面，但今（1）日在南電（8046）領頭大漲8%下，景碩、欣興也跟進上揚，一洗先前類股頹勢。

南電自8月21日攻上漲停後，旋即股價陷入盤整，主要來自投信連續九日賣超，不過，外資自8月27日開始一路買超，至今已連三買，南電籌碼呈現「你丟我撿、土洋對作」局面。

在欣興方面，投信至今也是一路賣超、至8月31日已連八賣，但外資近期動作明顯轉多，近期買多賣少、至今已連二買；惟景碩法人仍站在賣超局面。

南電、欣興、景碩因ABF市況供不應求，帶動先前一波大漲態勢，惟8月中旬後，ABF三雄受美國政府再度出手封殺華為影響，導致買盤縮手，甚至轉為法人賣超局面。

展望今年營運，南電預期，第3季業績可望較第2季成長，今年目標業績和盈餘季季增，明年即便業績沒有增加，獲利目標也希望成長。

針對華為事件，南電認為屬於政治問題，儘管5月中禁令公布之後、公司業績部分受到影響，但之後也陸續回溫，公司著重業績基本面，持續看好產業前景。

欣興先前因股價波動劇烈，公布自結7月稅後純益約5.07億元、年增11%，單月每股盈餘（EPS）0.35元；展望第3季，欣興看好HDI與PCB製程進入傳統旺季，PCB增幅比HDI來得高。

展望下半年，景碩BT載板因美系客戶下半年機種改款，預期相關IC需求可望較去年成長，隨著第三季進入量產，需求將一路延續至第四季。