台股開漲25點 台積電開盤上揚3.5元
台股今（1）日開盤指數為12,617.39點，上漲25.94點。台積電（2330）開盤430元，上漲3.5元
美股昨日收盤僅那斯達克指數上漲0.68%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.16%~0.78%之間。
日盛投顧說，由於指數位於歷史高檔區，市場投資人居高思危，短線、當沖比重逐步提高，故易造成助漲助跌現象，若欲操作強勢股，須留意資金比重控管，短線觀察指數能否儘速站回月線，後續選股方向，可關注5G、車用、運動風、綠能，以及營建。
第一金投顧表示，將要進入秋冬之際，疫情會更加嚴峻；此外，雖然美中雙方談判稍現曙光，不過，仍是充滿不確定性，華為確定9月15日以後，無法獲取任何晶片。美國總統大選雖然川普民調落後，但正因為落後，川普時不時仍有驚人之舉，總體經濟三大不確定性：疫情、美中貿易戰、美國總統大選，目前看來仍未有落幕的跡象，後續仍需持續關注總經幾大變數及外資動向。
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