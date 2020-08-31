外資挺鈺太 目標價喊上280元

MSCI季度權重生效，台股今（31）日開低走低大跌百點，高價晶片股普跌，但里昂證券無畏逆風啟動微電機（MEMS）麥克風晶片廠鈺太（6679）初評，看好MEMS麥克風快速滲透真無線耳機（TWS）、電視、遊戲機、跑步機等多元領域帶動鈺太高成長，首次評等「買進」並給予280元目標價。

鈺太成長性已率先吸引國內多家投顧追蹤，普遍給予250元〜260元目標價，里昂喊到280元更顯得積極。利多激勵鈺太今強攻漲停，大漲20.5元，收228元，創下收盤新高；相較里昂目標價還有22.8%上漲空間。

里昂表示，鈺太MEMS麥克風從筆電起步，布局延伸遊戲、通訊等領域並擁有強大研發能力，有別於競爭對手必須依賴第三方技術，鈺太能掌握高毛利不斷擴大版圖。當紅的5G和WiFi 6領域，鈺太智聯網產品也在人機介面發揮關鍵角色。

MEMS麥克風逐步深入非傳統電子領域，產品價格穩定提升，里昂預測，2020〜2025年MEMS麥克風市場規模將複合成長12%、達到22億美金。其中，目前為鈺太營收主力的筆電用麥克風，預估鈺太份額從40%提高到46%。

里昂表示，MEMS麥克風最大需求來自手機，對此鈺太透過強化非手機布局降低競爭，進一步鞏固優勢。預估2022年TWS、電視、遊戲機、穿戴裝置及其他智慧裝置對MEMS麥克風創造超過4億美金商機，相當於鈺太營收再翻三倍；整體評估2020〜2022年鈺太每股純益挑戰7.1元、10.3元、14.2元。