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成功大學結合台中銀證券共同打造大數據投資決策平台

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
台中銀證券董事長葉秀惠（右五）及總經理楊世南（右四），與成功大學管理學院院長黃宇翔（左五）及成大會計系主任顏盟峯（左四），共同簽署合作備忘錄。（台中銀證券／提供）
台中銀證券董事長葉秀惠（右五）及總經理楊世南（右四），與成功大學管理學院院長黃宇翔（左五）及成大會計系主任顏盟峯（左四），共同簽署合作備忘錄。（台中銀證券／提供）

成功大學今（31）日與台中銀證券正式簽署合作備忘錄，雙方合作內容，將以大數據分析、計量模型導入，進一步建立投資預測模式，創設智能投資決策平台為主。

台中銀證券董事長葉秀惠表示，此次與成功大學的合作，期盼結合台中銀證券法人投資經驗，及成功大學FinTech商創研究中心多年來累積的大數據分析經驗，透過理論與實證交錯運行的合作方式，找出適合不同投資規模中，符合效率前緣曲線的投資組合及預測指標，盼能將實證的結果轉化為兼具安全與效率的決策模式，提供予法人及一般投資人，使其投資能更趨具備效率。

葉秀惠董事長以台中銀證券目前投行及跨境業務具有台美會計師、CFA、CFP、FChFP、CVA、證券分析師等專業證照的人才為基礎，發揮集團在地深耕服務67年的競爭利基，戮力將台中銀證券打造為「全方位募資規劃及全方位理財規劃」雙引擎的綜合券商，因此以其擅長的COSO結合CFP專業課程的內涵，推動台中銀證券內部人才的養成，此次的合作輔以金融科技的導入，將有機會將整體服務內涵作更深度的提升。

成功大學這次與台中銀證券簽訂合作意向書，預期藉由本次合作，將大數據分析的結果融和演算法及法人實務操作經驗等人工智慧技術上推展應用，期盼在金融證券領域建立新的經營模式。

同時，雙方的合作成果能實踐在資本市場的各項領域中，不僅讓合作雙方受益，更能實質為廣大投資人提供安全且效率的投資決策平台。成功大學也在雙方合作的過程中，為證券服務市場孵化更多優秀的潛在從業人才。

台中銀 大數據

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