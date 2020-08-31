外資賣超157.42億 賣超這四大族群

台股今(31)日最後一盤爆量再摜殺指數，終場收在12,591.45點，下跌137.4點，三大法人賣超162.15億元，尤以外資賣超157.42億元最多，統計外資賣超前十大個股中，主要包括航空、面板、金融，及權值股的台積電，華航高居外資賣超冠軍，單日賣超達93,103張；台積電則遭賣超14,369張，連三賣。

台股今日以12,763.44紅盤開出，早盤一度拉升至12,831.38點，但台積電開高走低，收在426.5元，下跌1.95%，大立光、鴻海齊跌、聯發科也走弱，盤面上以低價股、題材股較抗跌，MSCI季度調整將在收盤後生效，最後一盤爆出472億元成交量，進一步摜低指數。

台股今日收在12,591.45點，跌幅1.08%，月線收跌73.35點，跌幅0.58%；三大法人合計賣超162.15億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超157.42億元，投信賣超4.8億元，自營商買超（合計）760萬元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是華航、友達、新光金、長榮、臺企銀、中信金、台積電、群創、華南金、國泰永續高股息；面板股、航空股、金融股遭到外資賣超，賣超前九大張數都超過萬張，華航遭外資賣超93,103張居賣超個股之冠、友達則是遭外資賣超28,414張，居第二大賣超、新光金也遭外資賣超21,959張。

台積電今日開高走低，早盤以437元開出，上漲2元，一度拉升至439.5元，但盤中翻黑，終場收在今日最低的426.5元，下跌8.5元，跌幅1.95%，月線再失守，市值減少2,204億元，降至11兆593.15億元；外資賣超14,369張，連三賣，投信及自營商分別買超106張、137張，合計三大法人賣超14,126張。

外資今日買超前十大個股依序是元大滬深300正2、元大台灣50反1、力山、和桐、台新金、聯合再生、國產、長榮航、南電、國喬。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股後市在市場資金仍然相當充沛，加上全球科技主流趨勢持續發展，中長期投資前景仍看好，但短期在市場不確定性及逢高調節壓力之下，建議仍以選股為主。

王耀龍認為，產業方面，短線可布局解封消費概念股、電子業旺季供應鏈股，中長期隨著去美化、去中化趨勢，可留意電子供應鏈板塊移轉相關族群，另外，AI、5G、HPC、電動車、物聯網等長線發展趨勢佳的產業也可持續關注。