證交所攜手寬量、群益 舉辦Taiwan CEO Week

證交所本周攜手寬量國際、群益金鼎證券合辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，共邀請台泥（1101）、國泰金、群聯等38家上市櫃及興櫃公司參與，全力推廣台灣資本市場。

證交所、寬量國際及群益金鼎證券三方今年4月共同合作，舉辦今年度首場線上引資，獲得機構投資人及上市櫃公司熱烈回響，引領台灣優秀公司走向國際。

本次邀集台泥、聚陽、信錦、永冠、葡萄王、美時、群光、京城銀、國泰金、新光金、融程電、時碩、材料、南寶、訊連、豐藝、旭隼、矽力、ABC、勤誠、億豐、泰昇、商億、中鼎、百和、穩懋、大學光、中裕、聖暉、岳豐、藥華藥、長華科、群聯、金可、光隆、巧新、華安、伊雲谷等38家公司共襄盛舉。

證交所表示，台灣資本市場具備成長韌性，上市公司有永續發展特質，成為國際投資人關注焦點。近期各台股公司半年報出爐，希望透過此次與寬量國際舉辦「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，即時與全球機構投資人傳遞我國企業穩健經營訊息。

活動自今日起至9月4日，2日將安排專題演講，由證交所介紹台灣資本市場概況及近期公司治理發展，並由寬量國際策略長谷月涵以「後疫情時代全球經濟發展動力」為題發表演說。4日則安排上市公司投資人關係雙向交流的閉門會議，以「在全球多變的政經環境下，資本市場市值已創高峰，台灣上市公司如何創造股東價值」為主軸，邀請資本市場先進共同交流。

今年以來受到新冠肺炎衝擊，多項海外引資活動或外國法人來訪難以成行，但證交所與海外機構投資人溝通並未間斷，截至8月底已陸續和寬量國際、永豐金證券、元富證券、FTSE Russell、及高盛證券等機構舉辦線上引資活動，幫助國際投資人持續精準掌握台灣資本市場脈動。