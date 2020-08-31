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股票下跌就想賣？ 網友靠這招穩住心態

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示買了一支股票之後，看到它下跌，手就會控制不住想賣出，不知道這種心態該如何排解。圖／聯合報系資料照
有網友表示買了一支股票之後，看到它下跌，手就會控制不住想賣出，不知道這種心態該如何排解。圖／聯合報系資料照

股市總是起起落落，不少投資人見到股價下跌，難免會有脫手的想法，有網友表示買了一支股票之後，看到它下跌，手就會控制不住想賣出，不知道這種心態該如何排解，有網友就表示正常來說下跌反而才不想賣吧？買更多攤平成本更能穩住心態。

原PO在PTT上表示他剛進股市，最近買了某一支股票，但買進之後這支股票的股價馬上就跌「雖然知道之後應該是會漲回來，可是他再跌的時候，手就是控制不住想要先賣出」，實在很困擾，不知道這種心態該如何排解。

而網友們看到都紛紛表示，認為正常的心態應該是在股價下跌的時候更不想賣出，「如果我買了一支我判斷會漲的股票，只要它沒有重大利空消息，顛覆了我當時的判斷，它跌我就是加碼，幹嘛賣？降成本欸」、「你搞錯方向，一買就跌應該是修正買點、修正追高的情緒，而不是技術有問題時，想靠心態撐過急著買進的套牢」、「找體質好的公司跌了補，完全不會想賣」、「會想賣是因為你不清楚它應有的價值」、「持有理由還存在的情況下，遇到百貨公司週年慶打折賣你，還不買爆」。

不過也有網友持不同意見，認為停損的心態才是難得，「你這個心態比較難得吧，多的人是死不停損」、「你這樣比較正常，一直攤平不停損才怪」、「有問題的是死抱不停損，還加碼的吧」、「輸的夠多就會改變了」、「套不夠深就會想賣，等你套個50%就不會想賣了」。

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