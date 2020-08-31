台股收跌137.4點、月線翻黑 三大法人賣超162.15億

為了將存款更有效率的利用，不少人會選擇購買股票投資。有網友請益，他屬於「保守型的理財」，由於定存90萬將於年底前陸續到期，應該購買哪些股票比較合適。不少網友建議他，若是保守型投資，可購買中華電信股票，另外也有不少人推薦他買台積電的股票。

2020-08-31 13:26