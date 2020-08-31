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台股收跌137.4點、月線翻黑 三大法人賣超162.15億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(31)日開高走低收最低，權王台積電（2330）開高走低，月線再失，股王大立光、鴻海齊跌、聯發科也走弱，盤面上以低價股、題材股較抗跌，尾盤爆出472億元的成交量，終場以12,591.45點作收，下跌137.4點，成交量2,456.93億元；三大法人賣超162.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超157.42億元，投信賣超4.8億元，自營商買超（合計）760萬元，其中自營商（自行買賣）買超4.74億元，自營商（避險）賣超4.66億元。

台股今日以12,763.44紅盤開出，早盤一度拉升至12,831.38點，但台積電開高走低，收在426.5元，下跌1.95%，大立光等股也下跌作收，MSCI季度調整將在收盤後生效，最後一盤爆出472億元成交量，指數指數摜低43點，終場收在12,591.45點，跌幅1.08%，月線收跌73.35點，跌幅0.58%。

自營商 台積電

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