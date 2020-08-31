正隆股價飆25年新高 助攻造紙類股指數大漲逾4%

面對新冠肺炎疫情橫掃全球，包括正隆（1904）、永豐餘、榮成等「造紙三強」受疫情影響相對較小，今年上半年獲利全都維持成長，獲得投資人青睞，近期股價齊步走揚，推升今天集中市場造紙類股指數大漲4.14%，攻上275.62點，創下近三年新高。

正隆今（31）日股價亮燈漲停，終場大漲2.75元，收在30.3元，攻破30元大關，創下近25年來新高。如果從3月股災的低點起算，短短5個多月股價波段漲幅超過七成，在疫情下逆勢飆漲。

正隆總經理蔡東和先前就表示，正隆因為早一步完成南向布局，受到美中貿易戰和新冠肺炎疫情影響十分有限，僅今年上半年營收因為疫情有帶來些微影響，但因為原物料價格下跌，以及生產效率提升，正隆上半年獲利維持成長。正隆今年上半年稅後純益17.01億元，比去年同期逆勢成長1.02倍。

正隆近年經營重心轉往越南拓展，目前在越南有1座造紙廠、3座紙器廠，目前產能接近滿載，為公司營運成長挹注動能。另外正隆越南平陽造紙廠也持續進行第二期興建工程，預計再投資2億美元（約新台幣59億元），建置年產能35萬至40萬公噸的工紙面紙，目標明年第4季投產，另外也在越南北江籌備的第4座紙器廠。

已經轉型投控的永豐餘，受惠旗下子公司陸續規劃上市，小金雞群逐漸開枝散葉，同樣獲得法人按讚！永豐餘今天股價上漲0.2元，收在18.3元，也寫下2004年6月以來的近16年新高。

永豐餘持續推動子公司上市，其中永道射頻技術已於6月底正式向上海交易所遞件申請上市；另外旗下擁有五月花、橘子工坊等知名品牌的永豐實，也已完成對原股東及員工釋股作業，8月11日公開發行生效，目標今年第4季完成興櫃掛牌作業，並力拚明年上市。

近兩年受到大陸禁廢令嚴重衝擊的榮成，隨著大陸廢紙進口將於明年歸零，營運有望苦盡甘來，榮成近期股價開始發動落後補漲，今天大漲1.05元，收在17.45元，創下近五個多月來的股價新高。