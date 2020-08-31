台股大跌137點 尾盤爆量拋472億元

台股今（31）日收盤指數為12,591.45點，下跌137.4點 ，成交量2,456.93億元；月線收十字線，8月上漲點。今日收盤後，MSCI季度調整生效，最後一盤爆出472億元成交量，將指數摜低43點。

台股最後一盤成交量，台積電爆出3.6萬張，群創也爆出3.5萬張，長榮有2萬張，聯電有5萬張，華航達18.3萬張。

台股早盤在亞洲主要股市上漲帶動之下，曾開高走揚到12,831點，隨後權值股賣壓出籠，台積電（2330）也由439元下滑到426.5元，拉低指數跌破平盤，臨收盤前，指數走低至12,626點，下跌近百點，更讓今日盤中高低點差距達200點。

今日類股除運輸股仍匯集人氣之外，比較強勢者以中低價位股居多。此外，風電族群的上緯投控及世紀鋼也呈現量價齊揚走勢 。

第一金投顧說，台股資金轉往低基期的傳產類股，在外資現貨沒有明確持續買賣超的趨勢，在內資交易熱絡下，台股仍能維持相對高點位子；不過，如果出現連續外資賣超,指數仍有壓力。基本面來看，全球疫情仍是相對嚴重，尤其接下來將要進入秋冬之際，疫情會更加嚴峻。

此外，雖然美中雙方談判稍現曙光，不過，仍充滿不確定性，華為確定9月15日後，無法獲取任何晶片，美國總統大選雖然川普民調落後，但正因為落後，川普時不時仍有驚人之舉，總體經濟三大不確定性,疫情、美中貿易戰、美國總統大選，目前看來，仍未有落幕的跡象，需要留意如果外資動向，如果沒辦法進一步買超甚至轉買為賣，藉時台股仍有壓力。