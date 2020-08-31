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「定存90萬快到期」他問該全入股市？ 網狂推：買這2支很穩

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友請益，定存到期是否該全入股市。（本報系資料庫）
有網友請益，定存到期是否該全入股市。（本報系資料庫）

為了將存款更有效率的利用，不少人會選擇購買股票投資。有網友請益，他屬於「保守型的理財」，由於定存90萬將於年底前陸續到期，應該購買哪些股票比較合適。不少網友建議他，若是保守型投資，可購買中華電信股票，另外也有不少人推薦他買台積電的股票。

有網友在PTT發文表示，「小弟出社會三年，平常投資理財就是全放定存。多筆定存預計年底前陸續到期，目前定存利率0.84%，數位帳戶的利率比較高。」，他表示，「想請問板上在股市殺進殺出多年的前輩，小弟屬於保守型的理財，目前股市萬點進場存股的建議」。

對此，不少網友推薦他「中華電信」、「5％就中華電信」、「台積、中華電信這兩支股票很穩」、「中華電信投資配息比定存多很多」、「中華電信很穩定」、「高點解定存能選得只剩中華電信」、「台灣只有兩支股票值得買，一個叫台積電，一個叫中華電信」、「存定存的人嫌棄中華電信的利息？」、「想提高定存利率的話，中華電信」。

另外也有不少人推薦他購買台積電股票，留言「一張台積電，一張台達電，剩下宏達電」、「買2張台積電」。還有網友表示「分批進場，做好繳學費的心理準備」、「去開數位帳戶，夠你存了，利率比定存高」、「做好功課，先選幾隻標的觀察吧」、「除權息前沒進場就外面觀望吧！不要把存幾年的利息又賠本」。

台積電 中華電信

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