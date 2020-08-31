中菲行股價衝漲停 寫下68元新高

在這疫情變化多端中，怎麼把貨送到客戶手中也成為一門大學問，物流貨攬的競爭力浮現，中菲行（5609）是亞太區最有競爭力的航空貨攬業者，由於第2季獲利年增率達259.54%，第3季又有想像空間，今日股價再衝漲停，股價寫下68元再創上櫃以來新高記錄。

中菲行多年來布局效益完全發揮，能為客戶提供各種解決方案，近期成為市場資金布局的標的，競爭力在第2季獲利完全突顯，第2季稅後純益為4.71億元，年增率達259.54%，每股稅後純益為3.74元；上半年稅後純益為5.68億元，每股稅後巒益為4.52元。

疫情衝擊壓力下，中菲行全球競爭實力發揮，因為航班大亂，許多有些產品的運送時間都很急，不少物資還體積特殊，運送過程有一定難度，中菲行全球超過160個服務據點、員工人數達2千多人，年營收達百億元的規模，能提供客戶各種多元化的服務內容，不少法人持續看好中菲行第3季獲利表現。

搶攻全球特殊防疫相關訂單，全球都擔心疫情再度復發，大家開始提前買進防疫產品，不只是成品，還有許多的機器設備訂單，近日中菲行為國內醫材製造廠統籌辦理客製化超大尺寸設備，提供物流解決方案創造雙贏。也因為特殊訂單量增加，中菲行第3季的毛利率依舊看俏，獲利也出現想像空間。