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雙王翻黑拖累台股大盤 台積電再上演月線保衛戰

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）遭外資調降評等，上周五外資賣超15,191張，連二賣，ADR上周五收跌0.2%，台積電今（31）日股價開高走低，盤中翻黑，加上股王大立光也是開高走低的表現，雙王股價走弱，拖累台股大盤指數翻黑。

權王、股王上周分別遭到外資調降評等，日系外資認為台積電股價已反映英特爾委外訂單，將台積電評等由優於大盤表現調降至持有，不過，目標價由380元微調至400元；美系外資調降大立光評等及目標價，由原先加碼調降至中立，目標價由4,600元調降至4,000元。

台積電雖持續傳出基本面利多，傳出蘋果GPU將採用台積電5奈米製程生產，業界預估最快可在第4季量產，可望進一步推升台積電第4季營收表現，雖然外資上周五賣超台積電，ADR上周五收跌，今日股價仍以437元開出，上漲2元，一度拉升至439.5元，不過，買盤力道不足下股價翻黑，一度下滑至432元，盤中跌幅0.57%，月線保衛戰再起。

大立光今日以3,460元開出，上漲40元，一度拉升至3,470元，盤中同樣翻黑，一度下探至3,385元，盤中跌幅0.87%。

權王、股王相繼翻黑，拖累台股大盤指數開高後走低，盤中翻黑，一度下滑至12,691.06點，台股早盤開高，一度收復5日線及月線，盤中追價買盤不足，盤面上以低價族群及題材股撐盤。

台積電 外資

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