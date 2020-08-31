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長榮、陽明領軍 航運類股指數漲幅達3%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
這波的航運股的漲勢主要來自於海運大漲拉動，占權值比重較高的長榮、陽明領軍大漲。圖為長榮海運貨輪。
這波的航運股的漲勢主要來自於海運大漲拉動，占權值比重較高的長榮、陽明領軍大漲。圖為長榮海運貨輪。

海運市場現在是一櫃難求，就算加班船已經大量湧入，運價還是居高不下，長榮（2603）、陽明（2609）領軍上漲，陽明還攻上漲停鎖住，終於回到10元面額來到10.1元，長榮海也是買盤持續加持，股價最高來到17.7元，漲幅達7%，領軍航運股全面大漲，包括台驊、四維航、建新等都攻上漲停，類股指數為漲幅達3%。

這波的航運股的漲勢主要來自於海運大漲拉動，占權值比重較高的長榮、陽明領軍大漲，尤其，這是一個全球運價大漲的新的趨勢，遠東-美東每40呎櫃最新一周報價首度突破4,000美元、創十年來新高，來到4,207美元，海運市場這波漲勢是一發不可收拾，遠東-北美線最新報價續漲，美西跟美東較上期分別上漲5.8%和6.4%；國內業界大喊熬十年，終於等到大反彈。

歐、美線運價齊漲，長榮、陽明第3季獲利看俏，對第4季貨量及獲利表現由保守轉趨樂觀。遠東-美國線的漲勢更猛，遠東出口至美西、美東基本港市場運價持續飆漲，可以說是自5月以來都呈現周周漲的走勢，最新一周的運價，美西40呎櫃來到3,639美元、周上漲5.8%，美東價格漲幅更大，每40呎櫃衝破4千元，來到4,207美元，較上周漲幅達6.4%。

而這樣的榮景，還延續到其他航線，一直相對低迷的歐洲線，8月才剛喊9月1日要加收旺季附加費，最新一周上海出口至歐洲基本港市場運價每20呎櫃已經較上周上漲9.8%，價格直接突破1千美元，創下今年以來新高，來到1,029美元。

國內知名的貨攬業者指出，這波海運運價的大漲組成因素太過復雜，簡單的說有三大因素。首先今年5月之前因疫情衝擊，海運市場太過低迷，讓業界自發性的大減艙，減艙幅度創下史上新高；其次解封後的市場需求急速湧出；第三，因需求太急，就算船舶持續投入，市場貨櫃調度速度跟不上出現缺櫃窘境。

長榮 陽明

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