MSCI季度調整盤後生效 三檔股表現各異

MSCI（明晟）最新季度調整，台灣指數成分股新增祥碩（5269），剔除華航、大同，今（31）日收盤後生效。今早，華航爆量震盪，祥碩與大同走勢則相對持穩。

華航今日開盤後的第一小時成交量逾7萬張，直逼上周五（28日）的9.3萬張，不過，今日股價出現震盪，早盤衝高到9元後，又拉回至8.5元，有下探平盤價8.3元意味。華航這波由7月29日7.73元低檔翻揚迄今，漲幅約16%。

大同今日早盤維持在平盤17.25元橫盤，市場靜待股東臨時會召開，這次股價跌到8月7日的14.2元開始彈升後，股價已橫盤約兩周。

被列入MSCI新增成分股的祥碩，今日股價在1,800元附近，漲幅約2.2%；先前曾因利多而超車矽力-KY，登上股價股后寶座，近日則在月線及5日線整理。